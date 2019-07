NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht am Mittwoch (9.55 Uhr) die Arbeitslosenzahlen für Juli. Von der Deutschen Presse-Agentur befragte Volkswirte rechnen in dem Ferienmonat mit einer Zunahme der Erwerbslosenzahl um rund 60 000 auf 2,276 Millionen. Der Juli-Anstieg würde damit deutlich stärker ausfallen als im Schnitt der vergangenen drei Jahre. Vor einem Jahr hatten die Arbeitslosenzahlen allerdings noch um knapp 50 000 höher gelegen. Dennoch mehrten sich die Anzeichen, dass der Arbeitsmarkt an Dynamik verliere. Gründe sind nach Experteneinschätzung unter anderem die globalen Handelskonflikte und der drohende harte Brexit. Dadurch hätten sich die Exportaussichten der deutschen Wirtschaft spürbar verschlechtert. Viele Unternehmen zögerten mit Neueinstellungen./kts/DP/zb

