Der Trend zur Modernisierung und Konsolidierung bei Rechenzentren (RZ) rückt Kühllösungen in den Fokus, die mehr Kühlkapazität bei geringerem Platzbedarf zur Verfügung stellen und zudem flexibel an die aktuelle Auslastung der RZ angepasst werden können. Auch wenn das Platzangebot limitiert ist, bietet sich der Einsatz der energieeffizienten InRow-DX-Seitenkühler an. Mit einer Breite von 300 mm verfügen die hocheffizienten Reihenkühler über eine kleine Stellfläche, welche dem steigenden Bedarf nach Lösungen für hochdichte Serverumgebungen entgegenkommt.

Im Vergleich zur Vorgängergeneration erreicht das InRow-DX-System dabei eine bis ...

