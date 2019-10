Eine starke Entwicklung in der Sparte Energiemanagement hat Schneider Electric im dritten Quartal geholfen, den Umsatz um 4,2 Prozent auf 6,65 Milliarden Euro zu verbesseren.Der französische Elektrotechnik-Konzern verzeichnete ein organisches Wachstum von 3,1 Prozent. Im Energiemanagement betrug das organische Wachstum 3,9 Prozent, während es in der Indsutrieautomatisierung mit plus 0,4 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...