METRO - Die Zukunft der Metro könnte eine überraschende Wendung nehmen. Die verbleibenden Altaktionäre, die Beisheim-Gruppe und die Meridian Stiftung, signalisierten, an einer Zusammenarbeit mit Daniel Kretinsky interessiert zu sein. Der tschechische Milliardär ist neuer Großaktionär bei der Metro. Formal lehnten Beisheim und Meridian zwar am Montagabend sein Angebot für eine Komplettübernahme ihrer Anteile zum Preis von 16 Euro pro Stammaktie ab. Es werde nach Aussage beider Seiten aber noch vor Ablauf der Frist des Übernahmeangebots am 7. August zu einem persönlichen Treffen von Kretinsky und den Chefs von Beisheim und Meridian kommen. Die Altaktionäre wollen ihre Anteile in einem Pool bündeln, womit sie 20,56 Prozent der Stammaktien hielten. Außerdem erklärten sie, sich vorstellen zu können, weitere Anteile hinzuzukaufen. (SZ S. 19/FAZ S. 22)

DEUTSCHE BANK - Rein finanziell gesehen muss man sich um Garth Ritchie wohl keine Sorgen machen. Wenn der Investmentbanking-Vorstand der Deutschen Bank an diesem Mittwoch seinen letzten offiziellen Arbeitstag bei dem Kreditinstitut hat, bekommt er eine Abfindung von elf Millionen Euro ausbezahlt. Die Bank hatte seinen Vertrag erst 2018 um fünf Jahre verlängert - nur um ihn nun schon wieder zu beenden, weil die Geschäftssparte geschrumpft wird. 2018 war Ritchie der bestbezahlte Vorstand des Geldhauses. Er hatte sich eine - selbst in der Bank umstrittene - Zulage ausgehandelt, weil er zusätzlich Aufgaben im Zusammenhang mit dem Brexit übernommen hatte. Kein Wunder, dass sich Ritchie stets sorgfältig um die Anlage seines Vermögens kümmern musste. Nach Informationen von SZ, NDR und WDR ließ der Manager 2009 auf den Britischen Jungferninseln die Firma Graysand Services Limited gründen, in einer Steueroase also. (SZ S. 17)

SIEMENS - Mit Bescheidenheit und Effizienz führt Jim Hagemann Snabe den Aufsichtsrat des Industriekonzerns. Manche glauben nicht mehr, dass Konzernchef Joe Kaeser ihn 2023 ablöst. (Handelsblatt S. 46)

July 31, 2019

