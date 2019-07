Der angeschlagene Lichtkonzern Osram ist im dritten Quartal wegen der weiterhin schwachen Automärkte und Umbaukosten in die Verlustzone gerutscht. Unter dem Strich stand ein Verlust von 43 Millionen Euro, wie Osram am Mittwoch in München mitteilte, nach einem Gewinn von 35 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Der Umsatz fiel in den Monaten April bis Juni um 9,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 850 Millionen Euro, wie der MDax -Konzern am Mittwoch in München mitteilte.

Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen fiel um 58 Prozent auf 58 Millionen Euro. Die bereinigte Ebitda-Marge lag mit 6,8 Prozent fast 8 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. Konzernchef Olaf Berlien bestätigte die im Frühjahr gekappte Prognose für das laufende Geschäftsjahr, sieht aber bislang keine Belebung. "Kurzfristig erkennen wir keine nennenswerte Erholung der Märkte", sagte er. Demnach soll der Umsatz um 11 bis 14 Prozent sinken und die Marge deutlich zurückgehen./eas/jha/

