PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank BNP Paribas hat im zweiten Quartal unter anderem von niedrigeren Steuerzahlungen profitiert. Zudem zahlt sich der Umbau des Investmentbankings weiter aus. Unter dem Strich verdiente die Bank zwischen April und Ende Juni mit knapp 2,5 Milliarden Euro gut drei Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Erträge stagnierten bei 11,2 Milliarden Euro, wie die mit einem Börsenwert von 52 Milliarden Euro zweitwertvollste Bank der Eurozone hinter Santander am Mittwoch in Paris mitteilte. Mit dem Ergebnis übertraf die BNP Paribas die Erwartungen der Experten. Dies könnte der im EuroStoxx 50 gelisteten Aktie, die in diesem Jahr ohnehin deutlich besser gelaufen ist als die meisten anderen Bank-Titel, weiteren Auftrieb geben./zb/jha/

ISIN FR0000131104

AXC0043 2019-07-31/07:20