Der Euro hat sich am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed kaum bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1155 US-Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1154 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt warten die Anleger auf die Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse der Fed am Abend. Nach deutlichen Signalen von führenden amerikanischen Notenbankern wird vor dem Hintergrund wachsender konjunktureller Risiken fest mit der ersten Zinssenkung in den USA seit mehr als zehn Jahren gerechnet. Die meisten Analysten gehen davon aus, dass die Fed den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 2,0 Prozent bis 2,25 Prozent reduzieren wird. Eine noch stärkere Senkung gilt zwar als denkbar, wird aber als deutlich unwahrscheinlicher eingeschätzt.

Unterdessen hat US-Präsident Donald Trump die Geldpolitik der Fed abermals scharf kritisiert und damit den Druck auf die amerikanischen Währungshüter erhöht. Eine Zinssenkung um 0,25 Punkte sei nicht genug, es brauche "eine große Absenkung", forderte Trump am Dienstag im Weißen Haus. Die Federal Reserve müsse außerdem ihre Anleihekäufe wieder ausweiten. Diese herunterzufahren und gleichzeitig die Zinsen zu erhöhen, sei "ein großer Fehler" gewesen, sagte der Präsident./jkr/jha/

ISIN EU0009652759

AXC0044 2019-07-31/07:22