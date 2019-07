Unser Überblick zeigt verschiedene technische Neuerungen - im Zentrum steht dabei die Automatisierung der Probennahme.

1: Proben vollautomatisch abfüllen

So sorgt etwa der vollautomatisierte Probenbutler von Rembe Kersting für die kontaminationsfreie Abfüllung von entnommenen Proben. Die verfügbaren Systeme reichen von einer robusten Flaschenmagazin-Lösung, bei der die Probenflaschen nacheinander befüllt werden, bis hin zu Packautomaten, die das Material in Beuteln sammeln, um diese anschließend einwandfrei zu verschweißen. Der Automatisierungsgrad lässt sich durch weitere Optionen steigern - so etwa mit dem Online-Analysesystem, das beispielsweise die Korngröße, Feuchtigkeit, Temperatur und Schüttdichte des Materials prüfen kann.

2. Automatisiertes Probennahme-Karussell

Eine weitere Probennahme-Lösung hat Dinnissen Process Technology für Betreiber entwickelt, die hohe Sicherheit bei ihrer Produktqualität benötigen und dieses Level über lange Produktionslaufzeiten halten wollen. Um dies zu validieren, werden Proben nach den verschiedenen Prozesslinien, wie Trocknen, Mischen, Mahlen und Sieben, analysiert. Das Probennahme-Karussell ermöglicht die Validierung pro Batch oder Prozess über einen längeren Zeitraum hinweg, versehen mit der richtigen Automatisierung und Probennahme. Damit ist das Tracking-and-Tracing eines Produktionsprozesses sehr einfach. Der Anwender muss nur die gewünschte Frequenz, das Volumen und Gewicht der Proben auswählen. Die Proben werden in Probentüten oder -gläsern gesammelt und dann in einem Clip-Zubehör gesichert, von wo aus die Proben schnell und einfach zu entnehmen ...

