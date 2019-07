...auf der Ebene 14 Euro und im schlechtesten Falle zwischen 12 und 13 Euro. Das ist der übliche Rhytmus der LH-Ergebnisse, was vorerst nicht zu ändern ist. Kaum eine Aktie reagiert so extrem empfindlich wie LH. Das liegt vor allem an den sehr starken Schwankungen der Einflussfaktoren im Fluggeschäft. Rückblickend: Auf der genannten Basis wird LH ein neuer Kauf. Dann geht es wieder im Take off bis etwa 18 oder 20 Euro, womit man dann wieder Kasse machen kann. Also auch hier: Abwarten!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.