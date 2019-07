Das Analysehaus Jefferies hat BP von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 595 auf 625 Pence angehoben. Der britische Ölkonzern erreiche den Wendepunkt, schrieb Analyst Jason Gammel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er habe eine solide operative Leistung erbracht und große Fortschritte mit seinem Fünfjahresplan erzielt. Gammel sieht nun mehrere kurzfristige Kurstreiber, einschließlich einer Dividendenerhöhung oder Aktienrückkäufen./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2019 / 17:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-07-31/07:54

ISIN: GB0007980591