The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT 6F4 XBUL BG1100057063 FORUCOM REIT BW 1 BSR0 EQU BGN N

CT PRQ XBUL BG1100060075 PRC REIT-SOFIA BW 10 BSR0 EQU BGN N

CT 6TR XBUL BG1100062055 TRANSINVESTMENT SPV BW 1 BSR0 EQU BGN N

CT 6ST XBUL BG1100062063 STATUS PROP.REIT SOF. BW1 BSR0 EQU BGN N

CT 5IP XBUL BG1100065066 INVEST PROPERTY REIT BW 1 BSR0 EQU BGN N

CT ERQ XBUL BG1100065074 SLS REALTY REIT-SOFIA BSR0 EQU BGN N

CT 5BD XBUL BG1100067054 BULLAND INV. REIT BW 1 BSR0 EQU BGN N

CT 5ER XBUL BG1100069068 ERG CAPITAL-3 REIT BW 10 BSR0 EQU BGN N

CT 4OY XBUL BG1100074076 CITI PROPERTIES REIT BW 1 BSR0 EQU BGN N

CT 5EX XBUL BG1100083069 EXCLUSIVE PROPERTY BW 1 BSR0 EQU BGN N

CT TPS XBUL BG1100083077 TURIN PROPERTIES REIT-SOFIA BSR0 EQU BGN N

CT 4OX XBUL BG1100084075 SOPHARMA BUILDINGS REIT BSR0 EQU BGN N

CT 6AC XBUL BG1100088068 DELTA CREDIT SPV-SOFIA BSR0 EQU BGN N

CT 9LV XBUL BG1100098075 LEV INVEST SPV-SOFIA BSR0 EQU BGN N

CT 5H4 XBUL BG1100099065 BALKAN AND SEA PROP REIT-VARNA BSR0 EQU BGN N

CT RSS XBUL BG1100101069 REAL ESTATE SOFIA REIT-SOFIA BSR0 EQU BGN N

CT 5Q1 XBUL BG1100102059 QUANTUM DEVELOPM. BW 1 BSR0 EQU BGN N

CT 5P6 XBUL BG1100102067 PULDIN LION GROUP BW 1 BSR0 EQU BGN N

CT 4H7 XBUL BG1100108064 HBG INV.PROPERTY FD BW 1 BSR0 EQU BGN N

CT 4PY XBUL BG1100109039 PRIME PROPERTY BG BW 1 BSR0 EQU BGN N

CT 2AL XBUL BG1100111076 ALTERON REIT-VARNA BSR0 EQU BGN N

CT 6SR XBUL BG1100112066 SERDIKA PROPERTIES BW 1 BSR0 EQU BGN N

CT 5CK XBUL BG1100120051 CCB REAL ESTATE FUND BW 1 BSR0 EQU BGN N

CT 5CQ XBUL BG1100121059 CAPITAL MANAGEMENT BW 1 BSR0 EQU BGN N