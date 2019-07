The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.07.2019

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT 3JO XBUL BG11SLSTAT17 SLANCE STARA ZAGORA BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 3JP XBUL BG11SLVAAT13 SUNNY DAY AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 3JR XBUL BG11SOSOBT18 SOPHARMA AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 3JZ XBUL BG11SUSUVT18 SHUMEN-TABAC AD-SHUMEN BSE0 EQU BGN N

CT 3LX XBUL BG11SVSLAT13 SVETLINA AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 3NJ XBUL BG11SVVAAT11 ST.CONSTANTINE+HEL. BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 3TV XBUL BG11TOSOAT18 TOPLIVO AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 3TU XBUL BG11TRBUAT16 TRANSSTROY-BOURGAS BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 3TW XBUL BG11TRPABT13 TRAKIYSKO PIVO AD BW 2 BSE0 EQU BGN N

CT 42T XBUL BG11TRSOVT10 TRANSSTROY-AM AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 4TP XBUL BG11TRSTAT10 TRAKIYSKI PAMUK AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 4V4 XBUL BG11VAPLAT16 VAPTSAROV HOLDING AD-SOFIA BSE0 EQU BGN N

CT 4V5 XBUL BG11VAVAGT15 VARNA-PLOD AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 4V6 XBUL BG11VEKYAT12 VELBUJD AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 4VT XBUL BG11VESTVT16 VEREYA-TOUR AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 4VE XBUL BG11VEVEBT12 VELINA AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 4VA XBUL BG11VIASAT18 VINZAVOD ASENOVGRAD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 4VI XBUL BG11VIVIAT15 VIPOM AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 4VD XBUL BG11VIVIBT14 VIDACHIM PLC BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 3Z7 XBUL BG11ZAASAT12 ZAVOD ZA SHLIFOVACHMI BW1 BSE0 EQU BGN N

CT 3Z8 XBUL BG11ZADEAT15 ZAVODSKI STROEZHI AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 3Z9 XBUL BG11ZAGOBT19 ZAHARNI ZAVODI BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 3ZB XBUL BG11ZESOAT12 SOFIA HOTEL BALKAN AD BW1 BSE0 EQU BGN N

CT 3ZL XBUL BG11ZLVAAT14 ZLATNI PIASATZI JSC BW 1 BSE0 EQU BGN N