The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT 4KZ XBUL BG11KNKNAT17 KNEZIM AD-KNEZHA BSE0 EQU BGN N

CT 4KS XBUL BG11KOSOAT17 KOTLOSTROENE JSC BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 5ODE XBUL BG11KOVABT17 ODESSOS SHIPREPAIR YARD BSE0 EQU BGN N

CT 4KV XBUL BG11KRPLAT10 KREPEZNI IZDELIA BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 4L4 XBUL BG11LASUAT14 LAVENA AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 4KX XBUL BG11LUSTAT13 KORADO BULGARIA AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 4MK XBUL BG11MAGAAT11 MAK AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 4MJ XBUL BG11MAPLAT17 MARITZATEX AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 5MP XBUL BG11MEKAAT11 METALOPACK AD BW 2 BSE0 EQU BGN N

CT 5MZ XBUL BG11MEROAT18 METZI AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 5MF XBUL BG11MIPLBT18 MIZIA-96 AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 5MR XBUL BG11MOVEAT12 MOMINA KREPOST AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 5MH XBUL BG11MPKAAT18 M+S HIDRAVLIK AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 3NB XBUL BG11NEDIAT11 NEOHIM AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 3OO XBUL BG11OPPLBT17 TECH PARK OPTELA AD-PLOVDIV BSE0 EQU BGN N

CT 3OA XBUL BG11ORSIAT18 ORGTECHNICA AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 4PZ XBUL BG11PAPABT16 PAZARDZHIK BTM AD-PAZARDZHIK BSE0 EQU BGN N

CT 5PET XBUL BG11PESOBT13 PETROL AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 4PX XBUL BG11PLPLVT16 YURI GAGARIN PLC-PLOVDIV BSE0 EQU BGN N

CT 3RW XBUL BG11RODOAT17 RODINA-91 AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 3RX XBUL BG11ROGOAT14 ROZACHIM AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 3JG XBUL BG11SESEAT13 SEVKO AD-SEVLIEVO BSE0 EQU BGN N

CT 3JI XBUL BG11SIGABT16 SIMAT AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 3JL XBUL BG11SLNEAT19 SLANTCHEV BRYAG AD BW 1 BSE0 EQU BGN N