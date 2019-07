The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT 6AM XBUL BG11ALSUAT14 ALCOMET AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 6AN XBUL BG11ASASBT10 ASSENOVA KREPOST BW 3 BSE0 EQU BGN N

CT 4BZ XBUL BG11BADOAT11 BULGARSKA ZAHAR AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 4BH XBUL BG11BAKAAT18 BULGARIAN ROSE PLC-KARLOVO BSE0 EQU BGN N

CT 4BU XBUL BG11BAPAAT13 BALKANCAR-ZARIA BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 7B5 XBUL BG11BRDOBT11 BRJAST-D AD-DOBRICH BSE0 EQU BGN N

CT 57B XBUL BG11BUSOGT14 BULGARTABAC HOLDING AD SOFIA BSE0 EQU BGN N

CT 4DE XBUL BG11DESLAT11 DECOTEX AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 4DO XBUL BG11DODOVT18 DOBROTITSA-BSK AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 4DU XBUL BG11DRRAAT10 DROUZHBA AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 4DA XBUL BG11DUDUBT16 DUPNITSA-TABAC AD-DUPNITSA BSE0 EQU BGN N

CT SL9 XBUL BG11ELLOAT15 SPARKY ELTOS AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 51E XBUL BG11ELPAAT17 ELECTROMETAL JSC BW 2 BSE0 EQU BGN N

CT 52E XBUL BG11ELPABT16 ELHIM-ISKRA BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 57E XBUL BG11EMSEAT19 EMKA JSC BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 58E XBUL BG11EMTOAT16 HIMSNAB BULGARIA AD-SOFIA BSE0 EQU BGN N

CT 4F6 XBUL BG11FASIAT18 FAZERLES A.D. BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 4F8 XBUL BG11FOKAAT18 FORMOPLAST JSC BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 4GD XBUL BG11GOGOAT17 GOTSE DELCHEV TABAC BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 4HY XBUL BG11HIKAAT14 HYDROPNEUMOTECHNICA BW 2 BSE0 EQU BGN N

CT 4HE XBUL BG11HIYMAT14 HYDRAULIC ELEMENTS+SY.BW1 BSE0 EQU BGN N

CT 3YN XBUL BG11JMJMBT14 YAMBOLEN AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 4KU XBUL BG11KAPAAT12 KAUCHUK AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 4KP XBUL BG11KMSUAT11 KMM AD-SHUMEN BW 1 BSE0 EQU BGN N