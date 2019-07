The following instruments on XETRA do have their first trading day 31.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 31.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0419041337 VALIANT BANK 19/29 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DD5ALF6 DZ BANK CLN E.9742 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0URP2 DEKA DL FESTZINS 19/21 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000DK0URQ0 DEKA NK FESTZINS 19/23 BD00 BON NOK N

CA XFRA DE000HLB34Y4 LB.HESS.THR.CARRARA07W/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA GB00BJQ31240 SERICA FINA. 19/20 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US097023CL77 BOEING 19/21 BD01 BON USD N

CA XFRA US097023CM50 BOEING 19/27 BD01 BON USD N

CA XFRA US097023CN34 BOEING 19/30 BD02 BON USD N

CA XFRA US097023CP81 BOEING 19/35 BD02 BON USD N

CA XFRA US097023CQ64 BOEING 19/50 BD02 BON USD N

CA XFRA US174610AR61 CITIZENS FIN 19/26 BD02 BON USD N

CA XFRA US9128287D64 USA 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA XS2031925840 VIVION INV. 19/24 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2035469126 WALNUT BIDCO 19/24 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2035473748 PHIL.MO.INT. 19/26 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2035474126 PHIL.MO.INT. 19/31 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2035474555 PHIL.MO.INT. 19/39 BD02 BON EUR N

CA X0VP XFRA CA55379R1073 M3 METALS CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 2LC XFRA GB00BZC0LP49 LUCECO PLC LS -,0005 EQ01 EQU EUR N

CA 2Y7 XFRA US31188V1008 FASTLY INC. CL.ADL-,00002 EQ01 EQU EUR N

CA XMPN XFRA US72941H1032 PLUS THERAPEUTICS DL-,001 EQ01 EQU EUR Y

CA 1CIA XFRA US92837L1098 VISTA OIL+GAS 1 A ADR/1 EQ01 EQU EUR N