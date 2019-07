The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA BE6288481680 BELGIQUE 16/19 MTN BD00 BON USD N

CA ZZV1 XFRA DE000DB5DAV2 DT.BANK MTN.09/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0HR18 DEKA FESTZINS ANL 16/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB04B5 LB.HESS.-THR.CARR.02A/14 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3DY3 LB.HESS.THR.CARRARA08A/16 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5EJ7 LB.HESS.THR.CARRARA08C/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DWX1 LBBW STUFENZINS 17/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA US882508AU85 TEXAS INSTR. 12/19 BD01 BON USD N

CA F16A XFRA USU3198DAT10 FIRST DATA 15/23 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1090178259 CENTRAL NIPPON E. 14/19 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000HLB3D81 LB.HESS.THR.CARRARA08H/16 BD02 BON EUR N

CA XFRA USU32003AB83 FIRST DATA 15/24 REGS BD02 BON USD N

CA C8BF XFRA XS0444030646 CS AG LDN 09/19 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1160444391 CIFI HLDGS GROUP 15/20 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1673620107 UBS AG LDN 17/19 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA P6Q1 XFRA LU0121747215 JSS M.L.-N.ENERG.EO T FD00 EQU EUR N