The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT 3G9 XBUL BG1100071080 MAYFAIR GROUP PLC AD-SOFIA BSE0 EQU BGN N

CT 6SN XBUL BG1100072013 SVINECOMPLEX-NIKOLOVO BW1 BSE0 EQU BGN N

CT WCO XBUL BG1100074084 CAPITAL.CONCEPT LIMI. AD-SOFIA BSE0 EQU BGN N

CT 5MB XBUL BG1100075065 MONBAT AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT VM5 XBUL BG1100075081 VITA MI HOLDINGS AD-SOFIA BSE0 EQU BGN N

CT SW3 XBUL BG1100079075 STOCK PLUS AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 6C8 XBUL BG1100080982 HOLDING CENTER AD-SOFIA BSE0 EQU BGN N

CT A72 XBUL BG1100085072 AGRIA GROUP HLDG BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT SO5 XBUL BG1100086070 SOPHARMA TRADING BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 6AR XBUL BG1100087987 AROMA AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 5BP XBUL BG1100088076 BILBORD LTD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 5T6 XBUL BG1100090064 TODOROFF AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT SPV XBUL BG1100091070 SPARKY AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 6SP XBUL BG1100093068 SPECIAL.BUSIN.SYST. BW 5 BSE0 EQU BGN N

CT VN7 XBUL BG1100093076 VENUS AD-SOFIA BSE0 EQU BGN N

CT 5BN XBUL BG1100098059 BULGARIAN-AMER. CR. BK BSE0 EQU BGN N

CT 5BR XBUL BG1100100038 BULGARIAN RIVER SHIPP. BSE0 EQU BGN N

CT 5Z2 XBUL BG1100104980 ZENITH INVESTMENT HOLDING AD BSE0 EQU BGN N

CT 5F4 XBUL BG1100106050 FIRST INVEST.BK AD SO.BW1 BSE0 EQU BGN N

CT T43 XBUL BG1100109070 ZARNENI HRANI BULGAR.BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 4EH XBUL BG1100114062 EUROHOLD BULGARIA BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT AO0 XBUL BG1100151072 BG AGRO AD-VARNA BSE0 EQU BGN N

CT 6AK XBUL BG11AKDOAT10 AKUMPLAST AD BW 7 BSE0 EQU BGN N

CT 6AB XBUL BG11ALBAAT17 ALBENA AD BW 1 BSE0 EQU BGN N