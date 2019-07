The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT VZW XBUL BG1100038097 ALPHA BULGARIA AD-SOFIA BSE0 EQU BGN N

CT 5DOV XBUL BG1100038980 DOVERIE OBEDIN.HLDG BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 0EA XBUL BG1100040101 ELANA AGROCREDIT AD-SOFIA BSE0 EQU BGN N

CT 6N1 XBUL BG1100041984 NIC NADEJDA AD-SOFIA BSE0 EQU BGN N

CT 6L1 XBUL BG1100043071 LOMSKO PIVO AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 6R1 XBUL BG1100043980 INDUSTRY DEVELOP.HLD JSC-SOFIA BSE0 EQU BGN N

CT 6C4 XBUL BG1100046066 CHIMIMPORT JSC BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 6P1 XBUL BG1100048989 PALDIN HOLDING AD BW 3 BSE0 EQU BGN N

CT 6I2 XBUL BG1100049045 INTERLOGIC-LEASING SA-SOFIA BSE0 EQU BGN N

CT T57 XBUL BG1100049078 TRACE GROUP HOLD AD - SOFIA BSE0 EQU BGN N

CT OWJ XBUL BG1100050084 ORPHEUS CLUB WELLN AD-PLOVDIV BSE0 EQU BGN N

CT 6R2 XBUL BG1100051983 RODNA ZEMYA HLDG AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 6SOA XBUL BG1100053054 SOFIA COMM.-PAWN BROK.BW1 BSE0 EQU BGN N

CT 6B6 XBUL BG1100053989 BULGAR-CZECH INV. BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 6N2 XBUL BG1100057980 NIKOTIANA BT HLDG AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 6N3 XBUL BG1100058988 HLDG NOV VEK AD-SOF. BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 6AL XBUL BG1100059069 ALFA PROP1 REIT-SOFIA/IN LIQ BSE0 EQU BGN N

CT 6R3 XBUL BG1100059986 REPUBLICA HLDG AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 6SV XBUL BG1100060984 SLANCHEV BRYAG HLDG BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT HTV XBUL BG1100061073 HERTI AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 5Y1 XBUL BG1100063988 YUTEKS HOLDING AD BSE0 EQU BGN N

CT C81 XBUL BG1100064077 CBA ASSET MANAGEMENT BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 5ND XBUL BG1100068987 NASH DOM BULGARIA HLG AD-SOFIA BSE0 EQU BGN N

CT 5L3 XBUL BG1100069985 CHERNOMORSKI HLDG AD BW 4 BSE0 EQU BGN N