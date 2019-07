FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.07.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.07.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SEAA XFRA LU1645385839 UBS-JPM US EM D.BD1-5ADDL 0.284 EUR

UEFD XFRA LU0671493277 UBS-ETF-MSCI EMU S.C.EOAD 1.801 EUR

UIMT XFRA LU0629460832 UBS-ETF-MSCI PAC.S.R.DLAD 0.828 EUR

UIMR XFRA LU0629460675 UBS E.-MSCI EMU S.R.EOAD 2.476 EUR

UIMP XFRA LU0629460089 UBS ETF-MSCI USA S.R.ADDL 0.590 EUR

UIMM XFRA LU0629459743 UBS-ETF-MSCI WLD.S.R.DLAD 0.973 EUR

XAYQ XFRA LU0081336892 AB FCP I-GL.HGH.YLD. A 0.020 EUR

XAYK XFRA LU0069950391 ABI-SH.DURAT.BD PTF A 0.013 EUR

TQJ XFRA US82669G1040 SIGNATURE BANK DL-,01 0.502 EUR

RY6 XFRA US7561091049 REALTY INC. CORP. DL 1 0.203 EUR

PWC XFRA US7234841010 PINNACLE WEST CAPITAL 0.662 EUR

PP21 XFRA US7127041058 PEOPLE'S UTD FINL DL -,01 0.159 EUR

PCX XFRA US7043261079 PAYCHEX INC. DL-,01 0.556 EUR

NHS XFRA US6673401039 NORTHWEST BANCSHS DL-,01 0.161 EUR

NRA XFRA US6293775085 NRG ENERGY INC. DL-,01 0.027 EUR

KBH XFRA US48666K1097 KB HOME DL 1 0.081 EUR

HAS XFRA US4180561072 HASBRO INC. DL-,50 0.610 EUR

HDFA XFRA US40415F1012 HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10 0.196 EUR

GTR XFRA US3825501014 GOODYEAR TIRE RUBBER 0.144 EUR

FE4 XFRA US3535141028 FRANKLIN EL. DL-,10 0.130 EUR

EW2 XFRA US27579R1041 EAST WEST BANCORP DL-,001 0.247 EUR

CS2 XFRA US1475281036 CASEY'S GENL STORES 0.287 EUR

ATN XFRA US00738A1060 ADTRAN INC. DL-,01 0.081 EUR

AX6 XFRA US0024441075 AVX CORP. DL-,01 0.103 EUR

AES XFRA US00130H1059 AES CORP. DL-,01 0.122 EUR

H09 XFRA SG2D00968206 HUTCHISON PORT HLDGS UTS 0.007 EUR

B1W1 XFRA SG1T88932077 BUKIT SEMBA. SUBDI.SD-,50 0.144 EUR

HNK1 XFRA NL0000009165 HEINEKEN EO 1,60 0.640 EUR

UGY XFRA LV0000100659 GRINDEKS EO 1,40 1.280 EUR

UU4 XFRA LV0000100501 OLAINFARM 0.100 EUR

UIMI XFRA LU0480132876 UBS-ETF-MSCI EM.MKTS DLAD 1.048 EUR

UIM9 XFRA LU0446734872 UBS-ETF-MSCI CANADA CDAD 0.320 EUR

UIMD XFRA LU0446734526 UBS-ETF-MSCI PAC.X.J DLAD 0.871 EUR

UIME XFRA LU0446734369 UBS-ETF-MSCI EMU VAL.EOAD 1.249 EUR

UIMA XFRA LU0446734104 UBS-ETF-MSCI EUROPE EOAD 1.537 EUR