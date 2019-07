The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT 5BV XBUL BG1100008975 BULVESTA HLDG AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 4HS XBUL BG1100008983 HOLDING SVETA SOFIA BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 4AF XBUL BG1100009973 ARMEYSKI HOLDING AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT T24 XBUL BG1100009981 TK-HOLD PLC-SOFIA NAM.BW1 BSE0 EQU BGN N

CT 1VX XBUL BG1100010104 VELGRAF ASSET MANAG. AD-SOFIA BSE0 EQU BGN N

CT 4MB XBUL BG1100010971 MEL INVEST HLDG BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 4I8 XBUL BG1100010989 INDUSTRIAL CAPITAL HD.BW1 BSE0 EQU BGN N

CT 3Z3 XBUL BG1100011995 ZLATEN LEV HOLDING BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 6MF XBUL BG1100012092 MADARA EUROPE AD-VARNA BSE0 EQU BGN N

CT 4EJ XBUL BG1100013058 EUROTERRA BULGARIA BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 4CF XBUL BG1100014973 CENTRAL COOPERATIVE BKBW1 BSE0 EQU BGN N

CT 4D8 XBUL BG1100015988 HD DUNAV AD-VRATSA BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT BOH XBUL BG1100016077 BGI GROUP AG-SOFIA BSE0 EQU BGN N

CT 5FC XBUL BG1100016119 FUTURES CAPITAL AD-SOFIA BSE0 EQU BGN N

CT BSO XBUL BG1100016978 BULGARIAN STOCK EXCHANGE-SOFIA BSE0 EQU BGN N

CT 4D9 XBUL BG1100016986 DOBRUDJA HOLDING AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 45W XBUL BG1100017059 WEB MEDIA GROUP AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 94G XBUL BG1100017174 235 HOLDINGS AD-SOFIA BSE0 EQU BGN N

CT 4CG XBUL BG1100017984 HOLDING COOP-YUG AD BW 2 BSE0 EQU BGN N

CT 5KTE XBUL BG1100018990 KATEX AG BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 4O1 XBUL BG1100019022 OIL+GAS EXPL.+PROD.AD BW1 BSE0 EQU BGN N

CT 4IN XBUL BG1100019048 INVESTOR - BG AD BW 1 BSE0 EQU BGN N

CT 4ID XBUL BG1100019980 INDUSTRIAL HOLDG.BULG.BW1 BSE0 EQU BGN N

CT 6S2 XBUL BG1100020053 SAF MAGELLAN AD BW 1 BSE0 EQU BGN N