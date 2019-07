FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.07.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 01.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.07.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 01.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SPP7 XFRA IE00BYSZ5T81 SPDR BB.7-10Y.US.T.B.UETF 0.324 EUR

SYBR XFRA IE00BYV12Y75 SPDR B.B.1-10Y.USCB.UETF 0.456 EUR

SYBV XFRA IE00BYSZ6062 SPDR B.B.10+Y.E.G.B.U.ETF 0.212 EUR

SYB1 XFRA IE00B3VY0M37 SPDR B.B.US.CORP.BD U.ETF 0.504 EUR

SYB7 XFRA IE00BYSZ5Z42 SPDR B.B.7-10Y.E.G.B.UETF 0.115 EUR

UIO XFRA US04911A1079 ATLANTIC UNION BANKS.DL 2 0.224 EUR

SPFE XFRA IE00BF1QPL78 SPDR BL.BA.GL.AG.BD EOHUE 0.196 EUR