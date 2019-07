FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.07.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 01.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.07.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 01.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EQT XFRA US26885B1008 EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 1.041 EUR

9MF XFRA CA55378N1078 MTY FOOD GROUP INC. 0.112 EUR

SZ2 XFRA BMG812761002 SIGNET JEWELERS DL-,18 0.332 EUR

8GP XFRA US3932211069 GREEN PLAINS PART. UTS 0.426 EUR

SYBJ XFRA IE00B6YX5M31 SPDR BL.BA.EO H.Y.B.U.ETF 0.941 EUR

SYBI XFRA IE00B7MXFZ59 SPDR B.B.EM I.L.L.B.UETF 1.424 EUR

SYBD XFRA IE00BC7GZW19 SPDR B.B.0-3Y.E.C.B.UETF 0.029 EUR

SYBF XFRA IE00BC7GZX26 SPDR B.B.0-3Y.US C.B.UETF 0.610 EUR

SYBW XFRA IE00BC7GZJ81 SPDR B.B.1-3Y.US T.B.UETF 0.488 EUR

2D7 XFRA GB00BYQ0JC66 BEAZLEY PLC LS -,05 0.045 EUR

SYBS XFRA IE00B4694Z11 SPDR B.B.LS C.B.U.ETF 0.896 EUR

SYBG XFRA IE00B3W74078 SPDR BL.BA.UK GILT UETF 0.396 EUR

SYBL XFRA IE00B6YX5L24 SPDR BL.BA.15+Y.GILT UETF 0.566 EUR

SYB5 XFRA IE00B6YX5K17 SPDR B.B.1-5Y.GILT UETF 0.183 EUR

SYBE XFRA IE00B7LFXY77 SPDR ICE BOFAML EM CO.BD 1.815 EUR

3EC XFRA IE00B8KQN827 EATON CORP.PLC DL -,01 0.637 EUR

SYBK XFRA IE00B99FL386 SPDR B.B.0-5Y.US HYB UETF 1.242 EUR

ZPRA XFRA IE00B9KNR336 SPDR S+P P.AS.DIV.ARI.ETF 0.692 EUR

ZPRG XFRA IE00B9CQXS71 SPDR S+P GL.DIV.ARIST.ETF 0.421 EUR

7CPA XFRA MHY110822068 CAPITAL PRODUCT PART. UTS 0.283 EUR

WJ4 XFRA US93627C1018 WARRIOR MET COAL DL -,01 0.045 EUR

ZPR5 XFRA IE00BP46NG52 SPDR I.B.0-5YEM DL G.BD D 0.488 EUR

ALU2 XFRA US03965L1008 ARCONIC INC. DL 1 0.018 EUR

TC0 XFRA US87233Q1085 TC PIPELINES UTS 0.583 EUR

0L5 XFRA US5132721045 LAMB WESTON HLDGS DL 1 0.179 EUR

N0GA XFRA PLNEWAG00012 NEWAG SA A,B,C ZY -,25 0.175 EUR

FCF XFRA US3198291078 FIRST COMMONW. FINL DL 1 0.090 EUR

PFZ XFRA US72346Q1040 PINNACLE FINANCIAL DL 1 0.144 EUR

SYBQ XFRA IE00BCBJF711 SPDR B.B.0-5Y.LS C.B.UE 0.336 EUR

SYBZ XFRA IE00B43QJJ40 SPDR BL.BA.GL.AG.BD U.ETF 0.229 EUR

T8Q XFRA GB00B14SKR37 CMC MARKETS PLC LS -,25 0.007 EUR

SYBN XFRA IE00BZ0G8860 SPDR B.B.10+Y.US C.B.UETF 0.599 EUR

SYBY XFRA IE00BZ0G8977 SPDR BLOOM.BAR.US T.U.ETF 0.376 EUR

SPPX XFRA IE00BYSZ5V04 SPDR B.B.10+Y.US.T.B.UETF 0.355 EUR

SPP3 XFRA IE00BYSZ5R67 SPDR B.B.3-7Y.US.T.B.UETF 0.295 EUR