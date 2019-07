The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT 6S4N XBUL BG2100008189 SEVERCOOP GAMZA HOLDING AD BSB0 BON BGN N

CT 6SBA XBUL BG2100009179 SUPER BOROVETS PROPERTY FUND BSB0 BON EUR N

CT 3Z9N XBUL BG2100009187 ZAHARNI ZAVODI AD BSB0 BON BGN N

CT 6S5B XBUL BG2100010102 SILA HOLDING AD-STARA ZAGORA BSB0 BON EUR N

CT S28H XBUL BG2100010110 STARCOM HOLDING AD-ETROPOLE BSB0 BON BGN N

CT 9K2F XBUL BG2100010151 EUROLEASE AUTO EAD-SOFIA BSB0 BON EUR N

CT BOHB XBUL BG2100011142 BGI GROUP AD-SOFIA BSB0 BON BGN N

CT ED6A XBUL BG2100011175 EDUCATIONAL AND SPORTS COMPLEX BSB0 BON BGN N

CT BULA XBUL BG2100012116 BULGARPLOD-SOFIA AD-SOFIA BSB0 BON BGN N

CT 5V2C XBUL BG2100012140 HOLDING VARNA AD-VARNA BSB0 BON EUR N

CT RSSA XBUL BG2100012157 REAL ESTATE SOFIA REIT-SOFIA BSB0 BON EUR N

CT E8DB XBUL BG2100012173 EUROLEASE GROUP EAD-SOFIA BSB0 BON EUR N

CT 1TXA XBUL BG2100013122 TECHNOIMPORTEXPORT AD-SOFIA BSB0 BON EUR N

CT 0EA2 XBUL BG2100014179 ELANA AGROCREDIT AD-SOFIA BSB0 BON EUR N

CT 3D4A XBUL BG2100014187 DEVELOPMENT ASSETS EAD-SOFIA BSB0 BON BGN N

CT 4BUA XBUL BG2100015077 BALCANCAR-ZARYA PLC-PAVLIKENI BSB0 BON EUR N

CT 6N31 XBUL BG2100015150 HOLDING NOV VEK AD-SOFIA BSB0 BON EUR N

CT 229E XBUL BG2100016158 ELANA FINANCIAL HOLDING AD BSB0 BON EUR N

CT 9IPA XBUL BG2100017065 EASTERN GAS COMPANY EAD-VARNA BSB0 BON EUR N

CT TFVA XBUL BG2100017131 TOPLOFIKATSIA-VRATSA EAD-VRATS BSB0 BON BGN N

CT 0DC1 XBUL BG2100017156 DELTA CREDIT SPV-SOFIA BSB0 BON BGN N

CT GH0A XBUL BG2100017164 GREENHOUSE PROPERTIES AD-SOFIA BSB0 BON BGN N

CT 5CGA XBUL BG2100017180 CEE PROPERTIES REIT-SOFIA BSB0 BON BGN N

CT 9RTE XBUL BG2100018089 HYPOCREDIT AD-SOFIA BSB0 BON EUR N