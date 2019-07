FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.07.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 31.07.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

AR2 XFRA US04269X1054 ARRAY BIOPHARMA DL-,001

GQI XFRA US36268T2069 GAIL (INDIA) GDR/6 IR 10

TS5 XFRA US03350F1066 ANDEAVOR LOGISTICS UTS

XFRA US23283K4022 CYTORI THERAPEUT. DL-001