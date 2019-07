FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.07.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 01.08.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 31.07.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

FVK XFRA AU0000033987 STEMIFY LTD

BV5 XFRA FR0004026714 CLARANOVA S.A. EO 0,10

O1BC XFRA DE000XNG8888 XING SE NA O.N.

286 XFRA GG00BYMK4250 SAFECHARGE INTL GRP

XER1 XFRA US9841216081 XEROX CORP. DL 1