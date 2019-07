The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT BGX XBUL BG9000011163 EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS ETF BST0 EQU BGN N

CT ECDC XBUL BGCROEX03189 EXPAT CROATIA CROBEX UCITS ETF BST0 EQU EUR N

CT CZX XBUL BGCZPX003174 EXPAT CZECH PX UCITS ETF BST0 EQU EUR N

CT GRX XBUL BGGRASE06174 EXPAT GREECE ASE UCITS ETF BST0 EQU EUR N

CT HUBE XBUL BGHUBUX01189 EXPAT HUNGARY BUX UCITS ETF BST0 EQU EUR N

CT MKK1 XBUL BGMACMB06181 EXPAT MACEDONIA MBI UCITS ETF BST0 EQU EUR N

CT PLX XBUL BGPLWIG04173 EXPAT POLAND WIG20 UCITS ETF BST0 EQU EUR N

CT ROX XBUL BGROBET05176 EXPAT ROMANIA BET UCITS ETF BST0 EQU EUR N

CT SK9A XBUL BGSKSAX04187 EXPAT SLOVAKIA SAX UCITS ETF BST0 EQU EUR N

CT SLQX XBUL BGSLOBI02187 EXPAT SLOVENIA SBI UCITS ETF BST0 EQU EUR N

CT ESNB XBUL BGSRBBE05183 EXPAT SERBIA BELEX15 UCITS ETF BST0 EQU EUR N

CT 6F3N XBUL BG9200001162 FAIRPLAY PROPERTIES REIT-SOFIA BSW0 WAR BGN N

CT 28RN XBUL BG9200001188 BPD IND. REAL ESTATE FUND REIT BSW0 WAR BGN N