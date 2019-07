Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Airbus nach Quartalszahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 157 Euro belassen. "Kurz gesagt: sehr starke Zahlen", schrieb Analyst Chris Hallam in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Der bereinigte operative Gewinn (Ebit) liege um 12 Prozent über der vom Unternehmen aufgestellten Konsensprognose. Der bestätigte Ausblick für das Gesamtjahr reflektiere die Vorsicht des Managements hinsichtlich der Auslieferungen im zweiten Halbjahr./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2019 / 06:39 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN NL0000235190

AXC0062 2019-07-31/08:17