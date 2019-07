Twitter - geht es nach den Quartalszahlen weiter nach oben?

GAP-UP Tradingstrategie

Symbol:ISIN:Die Aktie von Twitter hat nach der Veröffentlichung der Q2-Zahlen am 26.07. mit einem GAP-UP eröffnet. Der Kurznachrichten-Dienst konnte im vergangenen Quartal sein Werbegeschäft deutlich ausbauen.Die Aktie ist gerade an einem interessanten Niveau angekommen. Twitter korrigiert die halbe Kerze nach dem GAP-UP. Das Hoch aus Mai bei 40,80 USD sollte Support bieten. Wenn es der Aktie gelingt, in diesem Berich wieder nach oben zu drehen und ein Kaufsignal zu generieren, hat die Aktie gute Chancen ihre dynamische Aufwärtsbewegung weiter fortzusetzen.Wenn die Aktie des Kurznachrichten-Dienstes im Bereich von 41 USD wieder nach oben dreht und Intraday ein Kaufsignal generiert, könnte man den Long-Einstieg vornehmen. Der Stopp geht bei aggressiveren Tradern unter die 50% Marke der GAP-UP Kerze bei 40,79 USD. Defensivere Trader könnten der Aktie mehr Raum geben, und den Stopp unter die GAP-UP Kerze bei 39,95 USD setzen.Meine Meinung zu Twitter ist BULLISCH