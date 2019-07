BNP Paribas - Q2 Erträge 11,2 Mrd (Prog 10,98) , net 2,47 Mrd (Prog 2,1)Credit Suisse - Q2 net 937 Mio CHF (Prog 788)LafargeHolcim profitiert von Bauboom in Europa und SparkursL'Oreal wächst und kauft Aktien zurück - Q2 Umsatz +9,8% , Betriebsgewinn H1 2,89 Mrd EUR (GG 2,58 VJ)Swiss Re verkraftet Belastungen besser als erwartet Airbus - Q2 Umsatz 18,32 Mrd (Prog 17,824) , EBIT 1,912 Mrd (Prog 1,726) , net 1,157 Mrd (Prog 1,181)Milliardenauftrag für Airbus - Air France-KLM bestellt 60 A220-300 BASF fürchtet neue Grunderwerbsteuerlasten in dreistelliger Millionen-Höhe, FAZ, S. 17 Bayer erhält Zulassung für Prostatakrebs-Medikament in den USA Maschinenbauer Dürr muss sich neuen Finanzvorstand suchen Klöckner & Co SE mit marktbedingten ...

