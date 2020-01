Eine breit angelegte Kurserholung an der Wall Street nach Verlusten zum Handelsauftakt, überraschend starke Q4-Zahlen des Chip-Schwergewichts Intel sowie Gerüchte über eine mögliche Einigung von Bayer im Glyphosat-Streit treiben die Kurse in Frankfurt am Freitag in die Höhe. Der DAX dürfte mit einem Aufschlag von annähernd 100 Punkten in den Tag starten und damit die gestrigen Verluste wett machen. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

