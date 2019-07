Heute gibt es die Detailzahlen nebst einem schönen Auftrag für 60 Maschinen (A220-300), also das kleinere Modell unter dem früheren Namen Bombardier. Airbus hat damit die Chance, in der Auslieferungszahl in diesem Jahr Boeing zu überflügeln. Indes: 53 % Kursgewinn seit Anfang Januar sind ein Schluck zu viel. Gute Zahlen lohnen sich dann, den Gewinn mitzunehmen.



