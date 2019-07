flatex Morning-news Gold: Der Goldpreis trat zuletzt auf der Stelle. Die Markteilnehmer ...

Der Goldpreis trat zuletzt auf der Stelle. Die Markteilnehmer lauerten in den letzten Handelstagen auf die Fed. Für die weitere Entwicklung des Goldpreises steht und fällt somit alles mit dem heutigen Fed-Zinsentscheid. Sollte die US-Notenbank doch überraschenderweise den Zins um 50 Basispunkte senken, wovon zum gegenwärtigen Zeitpunkt immerhin eine Wahrscheinlichkeit von 23 Prozent am Terminmarkt eingepreist wird, so würde der Goldpreis sicherlich haussieren. Mit dem eher anzunehmenden Fall von einer Senkung um 25 Basispunkten könnte es sogar zu einer leichten Korrektur kommen, denn dieser Zinsschritt ist seit geraumer Zeit im Goldpreis eingepreist.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Verlaufstief des 01. Juli 2019 bei 1.381,10 US-Dollar bis zum letzten Hoch und gleichzeitig dem Mehrjahreshoch des 18. Juli 2019 bei 1.453,00 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände fänden sich bei den Marken von 1.436 und 1.453 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 1.464/1.470/1.480 und 1.497 US-Dollar. Die Unterstützungen kämen bei 1.417/1.409/1.398 und 1.381 US-Dollar in Betracht.

