Abbott Laboratories - Positive Quartalszahlen und Ausblick beflügeln!

Breakout Strategie

Symbol:ISIN: US0028241000Das Pharma-Unternehmen Abbott Laboratories mit Sitz im US Bundesstaat Illinois, beschäftigt sich mit dem Erforschen, Entwickeln, Produzieren und weltweiten Verkaufen von Generika. Mit 103.000 Mitarbeitern konnten im Geschäftsjahr 2018 mehr als 30 Mrd. USD umgesetzt werden. Bei der Veröffentlichung der Zahlen zum zweiten Quartal 2019 konnte Abbott Laboratories mit einem Umsatzwachstum von 2,7 % zum Vorjahresquartal und einem angehobenem Ausblick für das Gesamtjahr glänzen, was Anleger zu beherztem Zugreifen bei der Aktie animierte und in einem Aufwärtsgap von mehr als 3 % endete. In den Folgetagen stieg der Aktienkurs weiter an und markierte am 23.07.2019 ein neues Allzeithoch bei 88,76 USD.Die positiven Zahlen und der verbesserte Ausblick sollten Anleger weiter motivieren, sich diesen Wert ins Depot zu legen. Getragen vom EMA 9 konsolidiert der Kurs derzeit in einer Range zwischen dem Allzeithoch bei 88,76 USD und dem Doppeltief rund um 87,27 USD seitwärts, was in meinen Augen sehr bullisch zu werten ist.Wer am nächsten Schub partizipieren möchte könnte sich beim Bruch des Allzeithochs von 88,76 USD Long positionieren. Ein Stopp Loss wäre unter der aktuellen Konsolidierungszone, im Bereich von 87 USD möglich, was gerade einmal 2 % des Kurses entspricht.Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in ABT