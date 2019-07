So richtig viel wollte dem japanischen Leitindex in den letzten Handelstagen auf der Oberseite nicht gelingen. Die Widerstandszone 21.800 / 21.650 Punkte hielt die Erholungsversuche im Zaum. Zu einem signifikanten Vorstoß in Richtung 22.000 Punkte oder gar darüber hinaus kam es nicht. Dabei wäre eben ein solcher Vorstoß aus charttechnischer Sicht wichtig. Rückblick. In unserer letzten Kommentierung ...

