Der deutsche Aktienmarkt muss sich heute von der heftigen Ohrfeige erholen, die er gestern erhalten hat. Um mehr als zwei Prozent war der DAX abgestürzt. In den USA war eher Abwarten angesagt. Dort konzentriert sich alles auf die Fed. Bei den Einzelthemen geht es heute um den Ölpreis, Apple, AMD, Beyond Meat, Osram, Airbus und die Deutsche Lufthansa. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.