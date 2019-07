Deutsche Staatsanleihen haben sich am Mittwoch im frühen Handel kaum bewegt. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future verharrte auf 174,57 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,41 Prozent.

Das Ende der Handelsgespräche zwischen den USA und China in Shanghai konnte die Kurse am deutschen Rentenmarkt im frühen Handel nicht bewegen.

An den Finanzmärkten warten die Anleger gespannt auf die Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse der Fed am Abend. Nach deutlichen Signalen von führenden amerikanischen Notenbankern wird vor dem Hintergrund wachsender konjunktureller Risiken fest mit der ersten Zinssenkung in den USA seit mehr als zehn Jahren gerechnet.

Die meisten Analysten gehen davon aus, dass die Fed den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 2,0 Prozent bis 2,25 Prozent reduzieren wird. Eine noch stärkere Senkung gilt zwar als denkbar, wird aber als deutlich unwahrscheinlicher eingeschätzt./jkr/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0076 2019-07-31/08:46