Swingtrade mit EWZ (iShares ETF auf brasilianische Aktien) mit Top-Einstiegschance.

Symbol:ISIN: US6862751087: Die Börse in Rio hat nach dem Jahrestief Mitte Mai ein Plus von etwas über 20 Prozent hingelegt und hat jetzt entlang einer länger zurückreichenden Unterstützungs- / Widerstandslinie eine Verschnaufpause eingelegt. Die Tatsache, dass der Chart in der zweiten Juli-Hälfte fallendes Dreieck mit eben dieser Linie ausbildet, darf als bullisches Zeichen interpretiert werden. Auch die Lunten an der Unterseite der letzten Kerzen deuten darauf hin, dass Schnäppchenjäger immer wieder zugreifen, sobald der Kursverlauf in die Nähe dieser Linie kommt. Bei längerfristiger Betrachtung könnte man auch eine Tasse-mit-Henkel-Formation finden.Es ist sehr wahrscheinlich, dass es hier weiter nach oben geht. Allein die parallel laufenden gleitenden Durchschnitte zeigen, dass Brasiliens Börse in der Spur ist. Bei einer langen grünen Kerze im Verlauf dieser Woche dürften die Bullen Samba tanzen. Bei 48 USD könnte sich ein Zwischenhoch einstellen, dass nach einem kurzen Rücksetzer gebrochen werden könnte.Einstieg bei 45,75 USD mit Stopp Loss bei 44,80 USD. Ein Vorteil ist, dass wir hier keine Quartalszahlen beachten müssen und unsere Trades ganz nach dem Chartbild einrichten können.Link zum Origialbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/ewz-bullisches-setup-in-rio/Aussicht:Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in EWZ.