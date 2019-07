Der erfolgreichste Leasinganbieter nimmt seine Prognose erstmals deutlicher zurück. Die interessante Ursache: Die Forderungsausfälle nehmen zu. Das gab es in diesem Geschäft in den letzten Jahren nicht. Der Gewinn wird jedoch bescheiden zurückgenommen, so dass die Schockreaktion mit - 15 % im Kurs gestern zu weit ging. Da der Markt jedoch klein ist, gibt es Nachläufer und dann sind Kurse um 75 oder gar 70 Euro die nächste Gelgenheit für einen Schnäppcheneinstieg. Bitte auf diese Limits sorgfältig achten. Denn das Basisgeschäft von Grenke läuft so lange gut, so lange die Refinanzierung denkbar günstig ist und es auf die richtige Ratenhöhe in den Leasingverträgen ankommt.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!