Warum Apple (wieder) eine Macht ist

Die Bilanz von Apple (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005) zum vergangenen Quartal kann sich sehen lassen. Unterm Strich verdiente der Konzern in dem Ende Juni abgeschlossenen dritten Geschäftsquartal fast 10 Mrd. US-Dollar. Das war zwar ein Minus von 13 Prozent im Jahresvergleich - doch wie das an der Börse so mal ist: Analysten hatten einen größeren Rückgang erwartet, sprich das Ergebnis kam gut an.

Viel cooler ist diese Zahl: Der Konzern schloss das Quartal mit Reserven von 211 Mrd. US-Dollar ab, und das obwohl man in den letzten drei Monaten über 20 Mrd. US-Dollar für Aktienrückkäufe ausgab.

