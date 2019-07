Fortschrittliche Netzteile beispielsweise erfordern heutzutage nicht nur eine präzise und effiziente Regelung der Energieumwandlung durch mathematische Algorithmen und eine Echtzeit-Pulsweitenmodulation (PWM). Sie benötigen auch eine Datenanbindung, um den Betriebszustand in Echtzeit bereitzustellen und Befehle von einer Management-Einheit auf Systemebene über Protokolle wie PM-Bus zu empfangen. Ähnlich ist bei einer Lüfter- oder Pumpensteuerung in Fahrzeugen eine Kommunikation über ein Protokoll wie CAN-FD (Controller Area Network - Flexible Datarate) für Befehle, Systemüberwachung und Diagnose erforderlich. Eine Klimaanlage kann aufgrund von separaten DSP-Aufgaben für die Leistungsfaktorkorrektur im Stromnetz sowie die Drehzahlregelung in Gebläsen und Pumpen noch komplexere Anforderungen haben.

Grenzen eines Single-Cores

Im Prinzip kann ein einzelner schneller CPU-Core durch Zeitschlitze viele unabhängige Threads ausführen, um Echtzeit-Steuerungsaufgaben mit niedriger Latenz als auch Netzwerk- und Systemverwaltungsaufgaben abzufertigen. Ein Core, der für eine so hohe Leistungsfähigkeit in einer bestimmten Prozesstechnologie ausgelegt ist, kann jedoch in Bezug auf Stromverbrauch und Komplexität ein Problem darstellen.

Eine weitere Herausforderung für jede Echtzeitanwendung, die auf einem einzelnen Core ausgeführt wird, ist die Frage, wie leicht Threads und Interrupt Handler ihre jeweiligen Fristen einhalten können. Bei jeder Implementierung mit gemeinsam genutzten Ressourcen ist jene Zeitspanne ein Problem, in der ein unabhängiger Prozess oder Interrupt Handler einen bestimmten Thread blockiert. Um zu gewährleisten, dass ein Thread seine Zeitfristen unter allen Bedingungen einhält, in denen Threads keine Abhängigkeiten aufweisen, verlangen konservative Algorithmen zur Berechnung des erforderlichen Spielraums, dass ein relativ großer Teil der Verarbeitungszyklen nicht zugeordnet wird.

Es gibt auch einen Overhead für häufige Task-Wechsel, der berücksichtigt werden muss - genauso wie dessen Auswirkungen auf die Rechenleistung. Bei einer großen Anzahl von Interrupts für einen einzelnen Core kann der Aufwand für die Interrupt-Behandlung und die damit verbundenen Task-Wechsel erheblich sein.

Eine Möglichkeit der Verbesserung besteht darin, durch noch höhere Taktraten mehr Spielraum für Leistungsfähigkeit zu schaffen. In der Praxis kann es jedoch sinnvoller sein, die Anwendung auf mehr als einen Prozessor-Core aufzuteilen. Bei einer Multitasking-Anwendung, die nicht in erster Linie vom Durchsatz eines einzelnen Threads abhängt, sorgt Parallelität für mehr Energieeffizienz, Determinismus und ein einfacheres ...

