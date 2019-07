Bevor am Abend die Leitzins-Entscheidung der US-Notenbank Fed neue Impulse für den Aktienmarkt geben dürfte, stehen heute erneut eine ganze Reihe von Quartalszahlen an. Geliefert haben unter anderem bereits Airbus, KlöCo und Puma. Und dabei gibt es Licht und Schatten. Auf den scharfen Rücksetzer am deutschen Aktienmarkt folgt am Mittwoch offenbar zunächst noch keine Stabilisierung. Kurz vor Xetra-Handelsstart wurde der DAX kaum verändert bei 12.139 Punkten taxiert. Der Leitindex war am Vortag nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...