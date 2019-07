Die Tierjungen, eines männlich und eines weiblich, die von der 10 Jahre alten Mutter Hamms in Saudi Arabien geboren wurden, lassen auf die Erneuerung einer auf weniger als 200 Tiere starken Unterart in der Wildnis hoffen.

Die am 26. April geborenen Jungen haben den wichtigen 12-Wochen-Meilenstein ihrer Entwicklung erreicht und wurden den ersten Untersuchungen und Impfungen unterzogen

Ein großer Schritt in der Rolle der RCU als Hüter der Natur und der Umwelt des Nordwestens von Saudi Arabien und unter dem Portfolio der Initiativen für den arabischen Leoparden (ALI)

Dies folgt der Unterzeichnung der 20 Mio. USD Partnerschaft zwischen RCU und Panthera, um international zum Schutz der großen Katzen, einschließlich der arabischen Leoparden, beizutragen.

Die königliche, saudi-arabische Kommission für AlUla (Royal Commission for AlUla, RCU) gab die Geburt von zwei arabischen Leopardenjungen bekannt, während sie ein Zuchtprogramm beginnt, um zum Schutz und der eventuellen Rückführung der stark gefährdeten großen Katzenarten in die Wildnis im Nordwesten des Königreichs im Rahmen seines Portfolios der Initiativen für den arabischen Leoparden (Arabian Leopard Initiatives, ALI) beizutragen.

Die Tierjungen, eines männlich, eines weiblich, wurden am 26. April im Prince Saud Al-Faisal Wildlife Research Centre in Taif im Nordwesten von Saudi Arabien geboren. Die Jungen haben den kritischen Entwicklungsmeilenstein von 12 Wochen erreicht und wurden kürzlich von Tierärzten geimpft.

Die Geburt der jungen Leoparden ist ein wichtiger Meilenstein, da die RCU ihre Initiativen für den arabischen Leoparden (ALI) beginnt und diese mit den Zielen und Plänen der RCU-Charta zur Bereitstellung einer schonungsvollen und verantwortungsvollen Transformation der AlUla-Region ausrichtet, um die Natur und Tiere zu schützen.

Die ersten 12 Wochen waren die kritischsten für die neugeborenen arabischen Leopardenjungen. In dieser Zeit haben sie eine erfolgreiche Verbindung zu ihrer 10 Jahre alten Mutter Hamms (was auf Arabisch "Flüstern" bedeutet) hergestellt, wichtiges Verhalten gelernt und sind in der Abgeschiedenheit ihres Geheges gediehen, bevor sie besucht und geimpft wurden. Die Jungen werden die nächsten 18 Monate bis zwei Jahre bei ihrer Mutter bleiben, was den besten Praktiken für Zuchtprogramme in Gefangenschaft entspricht.

In Anbetracht dieses Meilensteins für die Zukunft des arabischen Leoparden kommentierte der Kulturminister und RCU-Gouverneur, seine Hoheit Prince Badr bin Abdullah bin Mohammad bin Farhan Al Saud wie folgt: "Dies ist ein historischer Moment für unsere Bemühungen, den arabischen Leoparden wieder in die AlUla-Region einzuführen. Mit weniger als geschätzten 200 arabischen Leoparden in der Wildnis weltweit, ist dies eine der am stärksten gefährdeten Tierarten in der Welt, und diese Jungen stellen einen neuen Hoffnungsschimmer für die Erneuerung einer Unterart dar, die fast zum Aussterben verurteilt war. Es ist unsere Pflicht, die Bevölkerungszahlen zu steigern und die Tierarten davor zu schützen, dass sie zu einer Fußnote der Geschichte werden."

"Deshalb fördert die RCU die Revitalisierung des arabischen Leoparden aktiv, um die Zukunft dieser seltenen und majestätischen Großkatze, die aus der AlUla-Region stammt, zu unterstützen. Die Geburt dieser zwei Jungen ist die erste von vielen, wenn unser spezialisiertes Zuchtprogramm in Gefangenschaft wächst und sich weiterentwickelt unterstützt von lokalen Experten und globalen Partnern wie Panthera."

Die Initiativen für den arabischen Leoparden (ALI) der RCU verbinden verschiedene Projekte, die der Erhaltung dieser stark gefährdeten Unterart dienen und umfangreiche Zuchtprogramme in Gefangenschaft, Wiedereinführungsprogramme, sowie die Einrichtung des Globalen Fonds für den arabischen Leoparden einschließen.

Als Kompetenzzentrum richtet die RCU einen Lenkungsausschuss mit führenden Experten aus der ganzen Welt ein, um die Zucht-, Haltungs-, Veterinär- und Wiedereinführungspraktiken von ALI in der bestehenden Zuchtanlage in Taif zu verbessern und zu informieren. Der Ausschuss wird auch bei der Planung eines hochmodernen Zuchtzentrums im Landkreis AlUla behilflich sein und über Projekte zur Revitalisierung von Lebensräumen im Sharaan-Naturschutzgebiet beraten.

Im Februar wurde bekannt gegeben, dass der neu eingerichtete Globale Fonds für den arabischen Leoparden eine erste Stiftung von 25 Mio. USD erhalten wird, was ihn zum weltweit größten Fonds zum Schutz des arabischen Leoparden macht. Der Globale Fonds befindet sich derzeitig in der strategischen Planungs- und Betriebseinrichtungsphase und wird bis Ende 2019 voll aktiv sein.

Die Bekanntgabe der neugeborenen Leopardenjungen folgt auf die Unterzeichnung einer Partnerschaft zwischen dem RCU-Gouverneur, seiner königlichen Hoheit Prince Badr bin Abdullah bin Mohammad bin Farhan Al Saud und Dr. Thomas Kaplan, dem Vorsitzenden der globalen Wildkatzenerhaltungsorganisation Panthera im Juni.

Durch diese Partnerschaft schloss Saudi Arabien sich der Globalen Allianz für Wildkatzen (Global Alliance for Wild Cats) an, und verpflichtet sich zur Investition von 20 Mio. USD in den nächsten 10 Jahren.

