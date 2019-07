Was in Deutschland die 30 Werte beim DAX sind, sind in Österreich die 20 Unternehmen im ATX. Lohnt es sich bei unseren Nachbarn zu investieren? "Der ATX ist viel kleiner als der DAX. Er zeichnet sich aber durch hohe Dividenden aus und bietet viele Chancen", sagt der Börsenstratege Ulrich W. Hanke von Boersianer.info. Im Interview mit Manuel Koch schaut der Experte auf seine drei ATX-Favoriten.

