Wien (pts010/31.07.2019/09:00) - Hallo, schön dass Sie wieder da sind. Und das im Hochsommer wo viele lieber ihre Zeit mit entspannen am kühlen Badesee verbringen. Auch ich als langjähriger IT-Leiter verlasse den klimatisierten und gut gekühlten Serverraum bei diesen Außentemperaturen nur wenn es unbedingt notwendig ist. Ich beschäftige mich stattdessen u.a. mit einem "Gütesiegel" und der dahinterstehenden "Zufriedenheitsgarantie". Gesehen und aufmerksam geworden bin vor Kurzem auf der Webseite des gut bekannten IT-Unternehmens hardwarewartung.com. Dort strahlt das hübsch anzusehende gold-schwarze Siegel mit dem Titel "Zufrieden oder Geld zurück - 100 % Garantiert" seit geraumer Zeit vom rechten Bildschirmrand herunter. Aha, habe ich mir gedacht, klingt ja gut. Wer ist nicht gerne voll und ganz zufrieden. Darum habe ich mir das Angebot und die Bedingungen dahinter näher angesehen und hier zusammengefasst. Jede/r neue Kunde oder Kundin des IT-Wartungsdienstleisters hardwarewartung.com bekommt für die ersten 12 Monate des Vertrags die Zufriedenheitsgarantie, sofern gewünscht. Klingt einfach und klingt gut, habe ich mir gedacht. Vor allem für Menschen, die mit latenter Skepsis gegenüber kleineren und noch weniger bekannten Firmen echte oder gefühlte Schwierigkeiten haben. Selbstverständlich garantiert so ein Siegel noch nicht das Funktionieren Ihrer Hardware, allerdings minimiert sie das finanzielle Risiko, sich für den falschen Anbieter entschieden zu haben, erheblich. Nicht weil der Lieferant oder Dienstleister Ihnen dann das Geld zurückgeben muss, sondern weil es wie in diesem Fall bei hardwarewartung.com darauf ankommt, Ihre Kunden bestmöglich und hochqualitativ zu servicieren, dies vorab zu garantieren und schlussendlich viele neue Kunden hinzuzugewinnen. Diese Strategie funktioniert aber nur dann, wenn diese Kunden auch wirklich zufrieden sind. Das sage ich aus persönlich langjähriger Erfahrung. Summa summarum finde ich diese Einrichtung hilfreich, um neue Produkte, Dienstleistungen oder Firmen zu testen bzw. in Anspruch zu nehmen. Wenn Ihnen also die sommerlichen Temperaturen noch nicht zu Kopf gestiegen sind und Sie sich keine Gedanken um Ihre Hardware und deren Wartung in Ihrem Betrieb machen wollen, dann probieren Sie "Zufriedenheitsgarantien a la hardwarewartung.com" bei Bedarf mal aus. Mit diesem Hinweis verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal, Euer Bernd (Ende) Aussender: Change-IT e.U. Ansprechpartner: Guenther Haiduk Tel.: +43 720 775089 E-Mail: office@hardwarewartung.com Website: www.hardwarewartung.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190731010

July 31, 2019