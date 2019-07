Aschheim (München)/Singapur (ots) -



- Gong Cha Filialen in Singapur nutzen die Payment-Technologie von Wirecard an der Kasse, unter anderem für die bargeldlosen Kioske, die Warteschlangen reduzieren und Effizienz steigern - Gong Cha ist in über 20 Regionen weltweit vertreten und eine der bekanntesten Marken für Bubble Tea



Wirecard, der global führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, treibt zusammen mit dem Premium-Bubble-Tea-Anbieter Gong Cha den bargeldlosen Zahlungsverkehr in Singapur weiter voran. Gong Cha ist in über 20 Regionen weltweit vertreten und eine der bekanntesten Bubble-Tea-Marken der Welt. Wirecard bietet Bezahlservices für alle 25 Filialen von Gong Cha in Singapur an und unterstützt den Bubble-Tea-Anbieter bei seiner schnellen Expansion: Singapur erlebt derzeit einen Bubble-Tea-Hype, bei dem jede Woche Hunderttausende Drinks verkauft werden.



Die Bubble Tea-Industrie wächst rasant, nicht nur in Singapur, sondern auch weltweit. Laut Allied Market Research wurde der globale Markt für Bubble Tea im Jahr 2016 auf 1,7 Milliarden Euro geschätzt, bis 2023 sollen es 2,8 Milliarden Euro sein. Allein die Märkte Asien-Pazifik und Nordamerika machen gemessen am Umsatz mehr als 83 Prozent der globalen Bubble-Tea-Industrie aus.



Alle Filialen von Gong Cha in Singapur nutzen die Payment-Technologie von Wirecard an ihren Kassen sowie an den sogenannten bargeldlosen Kiosken. Diese werden in Zusammenarbeit mit Wirecard betrieben und bieten Kunden sowie Händlern eine Reihe von Vorteilen. Dazu gehören eine Verkürzung der Wartezeiten, schnelleres Bezahlen und eine Entlastung der Mitarbeiter, die vermehrt andere Aufgaben im Kundenservice übernehmen können.



"Da der Zahlungsverkehr in Singapur immer weiter digitalisiert wird, ist es für uns unerlässlich, unseren Kunden die gleiche digitale Erfahrung zu bieten, die sie von jedem großen Einzelhändler oder Dienstleister auf der ganzen Insel erwarten", sagte Andy Oh, Chief Operations Officer bei Gong Cha. "Zusammen mit Wirecard stellen wir sicher, dass jeder Kunde, der uns besucht, an allen unseren Standorten mit seiner bevorzugten Zahlungsmethode bezahlen kann. Wir freuen uns, mit Wirecard zusammenzuarbeiten, um unsere Marke in Singapur weiter auszubauen."



"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Gong Cha, einer der größten Bubble-Tea-Marken Singapurs. Dabei ermöglichen wir digitale Zahlungen für Kunden in einem Land, das sich immer schneller zu einer bargeldlosen Gesellschaft entwickelt", sagt Judith Low, Head of Relationship Management, APAC, Sales bei Wirecard. "Als führender Anbieter digitaler Finanztechnologie bieten wir flexible Lösungen, die sich an die Bedürfnisse jedes Händlers anpassen lassen. Gemeinsam mit Gong Cha stellen wir erneut unsere Innovationskraft im digitalen Zahlungsverkehr und unsere Fähigkeit unter Beweis, die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen."



Kunden von Gong Cha können dank der Zahlungstechnologie von Wirecard ab jetzt ihre Einkäufe mit ihrer EZ-Link-Karte bezahlen, einer der am weitesten verbreiteten kontaktlosen Zahlungslösungen Singapurs für öffentliche Verkehrsmittel, den Einzelhandel und öffentliche Dienste.



Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.



Gong Cha wurde 2006 in Taiwan gegründet und wird von seinen Kunden sehr geschätzt. Es wurde durch den Trend hin zum Bubble Tea und einen einzigartigen, auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittenen Service weltweit bekannt. Das Unternehmen entwickelte sich in wenigen Jahren zu einem der bekanntesten Qualitäts-Teeanbieter der Welt. Heute ist Gong Cha in mehr als 20 Regionen weltweit vertreten.



