EQS Group-Media / 2019-07-31 / 09:09 *WIE EINE MÜNZE DIE WELT VERÄNDERN WIRD* _Mit der Shakti Coin profitiert die Mittelklasse besser von der Globalisierung_ *BERKELEY, Kalifornien (31. Juli 2019) - *Seit 20 Jahren sagt man uns, dass die Globalisierung die Welt verändern und zu einheitlichen Wettbewerbsbedingungen führen würde. Stattdessen ließ sich in den letzten zwei Jahrzehnten beobachten, dass die Reichen reicher und die Armen ärmer wurden. *Was ist schiefgelaufen?* Ganz einfach: Der technologische Fortschritt ermöglichte zwar die globale Vernetzung, jedoch verhinderte das überkommene Währungssystem den Fortschritt der Menschheit. Shakti Coin ist eine einzigartige Krypto-Währung, die auf einem Proof of Effort (PoE)-Protokoll basiert und an den US-Dollar gekoppelt ist. Sie stellt das bislang fehlende Bindeglied dar, das nötig ist, um die Vorteile der Globalisierung gerechter zu verteilen - Shakti - ein globales Instrument für eine globale Wirtschaft. Wenn Sie per Fernarbeit für jemanden in Südafrika arbeiten und in den USA wohnen, geht bei Verwendung der traditionellen Währung im Moment der Zahlung 15 % oder mehr des Betrages für Wechselgebühren verloren. Mit der Shakti-Währung, bei der fast null Transaktionsgebühren anfallen und der Werttransfer unmittelbar erfolgt, kommt die Weltwirtschaft in Schwung. Für die Weltwirtschaft ist eine zuverlässige Konnektivität unerlässlich. Die Form des Minings und Erzeugens von Shakti Coins trägt darüber hinaus zum intellektuellen Wachstum und Erfolg der gesamten Weltbevölkerung bei. Die Gründer sind fest davon überzeugt, dass eine solide Schulbildung ein Mittel darstellt, um Armut zu beseitigen und Menschen für zukünftigen Erfolg zu befähigen. Sie wählten die kleine Schweiz, in der die freie Schulbildung für alle mit Nachdruck verfolgt wird, als Vorbild, an dem sich die restliche Welt orientieren kann. Es ist einfach zu verstehen, wie die Shakti Coin funktioniert. Für jeden Tag, an dem ein Kind die Schule besucht, erhalten die Eltern eine Shakti Coin, die einen festen Wert von 5 USD hat. Überprüfer erhalten eine Mikrozahlung, um die Anwesenheit zu überprüfen, und die Eltern des Kindes erlangen eine Shakti Coin. Anschließend können die Shakti Coins in dem stetig wachsenden Netzwerk an Unternehmen als Tauschmittel verwendet werden. Außerdem können die teilnehmenden Schulen auch Mikrozahlungen erlangen, die für Schulverbesserungen verwendet werden können. "In manchen Ländern kann eine Shakti Coin den Tagesbedarf an Lebensmitteln einer ganzen Familie abdecken", so Gary, ein ehrenamtlicher Mitarbeiter der Swiss Shakti Foundation. "Das ist genug, um die Lebenshaltungskosten einer Familie abzudecken, jedoch nicht genug, um jemanden reich zu machen. Somit wird ein Anreiz für die Familie geschaffen, dass das Kind weiterhin die Schule besucht." *Über Shakti Coin:* Das Shakti Coin-Projekt ist eine internationale Basisinitiative, die unabhängig von Industrie, Regierung, Religion oder politischen Parteien ist. Weitere Infos unter https://www.shakticoin.com [1]. *Medienkontakt* Swiss Shakti Foundation secretariat@shakticoin.com Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=VPMHPBFSTV [2] Dokumenttitel: WIE EINE MÜNZE DIE WELT VERÄNDERN WIRD Emittent/Herausgeber: Swiss Shakti Foundation Schlagwort(e): Finanzen Ende der Medienmitteilung 849447 2019-07-31 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=386eadbf7a05e2df3c39140464fd5043&application_id=849447&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=490f73fcc2b443eaeaa30cb992985b25&application_id=849447&site_id=vwd&application_name=news

