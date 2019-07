Bonn (www.anleihencheck.de) - Nachdem die Markterwartungen bereits um den Jahreswechsel in Richtung zukünftig sinkender US-Leitzinsen gedreht hatten, hat die FED in den vergangenen Monaten Zinssenkungen sukzessive durch ihre Kommunikation vorbereitet, so die Analysten von Postbank Research.Eine Reduzierung des Leitzinses um 25 Basispunkte auf 2,00 bis 2,25% Ende Juli dürfte damit eine ausgemachte Sache sein. Wichtiger werde aber noch sein, welchen Ausblick auf den künftigen geldpolitischen Kurs FED-Chef Jerome Powell im Rahmen der Pressekonferenz im Anschluss an die FOMC-Sitzung gebe. Die Analysten würden unverändert mit zwei weiteren Zinsschritten dieser Größenordnung im September und Dezember dieses Jahres rechnen, bevor die FED dann eine Zinspause einlegen sollte. Auf Jahressicht würden sie die FED Funds Target Rate bei 1,501,75% erwarten. (Ausgabe August 2019) (31.07.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...