Wien(www.anleihencheck.de) - Die Finanzmärkte stehen heute ganz im Zeichen der Zinsentscheidung der FED, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Es werde erwartet, dass diese ihren ersten Zinssenkungszyklus seit der Finanzkrise einleite. Die Markterwartung habe sich zuletzt bei einem Zinsschritt von -25 BP gefestigt. Das sei auch die Prognose der Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Allerdings werde in den Fed Funds Futures immer noch eine Wahrscheinlichkeit von 18% für eine stärkere Absenkung von 50 BP gepreist. Einige Marktteilnehmer würden offenbar vor dem Hintergrund der geopolitischen Unsicherheiten mit einer präventiven Maßnahme der FED rechnen. Daher sei nach Erachten der Analysten der Raiffeisen Bank International AG ein gewisses Enttäuschungspotenzial an den Finanzmärkten gegeben. Trotz eines soliden BIP-Wachstums im Q2 dürfte die FED heute in ihren Ausführungen das Bild einer sich abschwächenden Konjunktur zeichnen und die Zinserwartung in Richtung weiterer Senkungen lenken (forward guidance). Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden bis Jahresende noch mit einem weiteren Zinsschritt von -25 BP rechnen. ...

