AgroSavfe ist ein belgisches Unternehmen, das eine neue Generation von sicheren und effektiven Biokontrollen entwickelt.

Alle bestehenden, langfristigen Investoren haben sich an der Kapitalrunde beteiligt.

Ackermans & van Haaren investierten 10 Millionen Euro und treten in den Vorstand des Unternehmens ein.

GENT, Belgien, July 31, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgroSavfe NV, ein schnell wachsendes und transformatives Pflanzen- und Lebensmittelschutzunternehmen, das eine neue Generation von proteinbasierten Biokontrollen zum Schutz von Lebensmitteln vom Erzeuger bis zum Verbraucher entwickelt, gibt heute den Abschluss der Serie-C-Finanzierungsrunde bekannt.

AgroSavfe, eine Ausgliederung des 2013 gegründeten VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) hat eine einzigartige und vielseitige Technologieplattform für das Design und die Entwicklung neuartiger proteinbasierter Biokontrollen entwickelt, die einen sicheren, nachhaltigen und effizienten Schutz für Saatgut, Pflanzen und Lebensmittel bieten. Mit mehr als 100 Feldversuchen seit 2017 hat das fortschrittlichste Biofungizid des Unternehmens eine starke Leistung gezeigt, die mit synthetischen chemischen Lösungen konkurrenzfähig ist und gleichzeitig keine Rückstände aufweist. Die Lösungen von Agrosavfe kommen der Umwelt zugute, erhöhen den Wert der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und decken die Nachfrage der Verbraucher nach gesünderen Lebensmitteln. Über das Feld hinaus zeigten die Produktkandidaten von AgroSavfe auch starke Auswirkungen auf den Schutz und die Qualität von Lebensmitteln entlang der Wertschöpfungskette und lieferten neue Lösungen zur Reduzierung von Lebensmittelverlusten.

Die Mittel werden in erster Linie für die Entwicklung, Zulassung und großtechnische Produktion der Biofungizid- und Bioinsektizidprodukte von AgroSavfe verwendet und sollen die Organisation des Unternehmens weiter stärken. Die Markteinführung des ersten Biofungizids ist für 2022 auf dem Obst- und Gemüsemarkt in den USA geplant, unmittelbar gefolgt von einer Einführung in Europa und anderen Regionen. Darüber hinaus werden die Mittel die beschleunigte Entwicklung der innovativen Pipeline mit Anwendungen für kritische Lebensmittel- und Pflanzenschädlinge und Krankheiten unterstützen.

Seit seiner Gründung wurde AgroSavfe von starken lokalen und internationalen Investoren unterstützt, darunter Gimv, Sofinnova Partners, PMV, Agri Investment Fund, K&E, Biovest, Madeli Participaties, VIB und Qbic. Alle bestehenden Investoren nahmen an dieser Finanzierungsrunde der Serie C in Höhe von 35 Mio. € teil, zu der auch ein neuer Investor, Ackermans & van Haaren, eine diversifizierte, an der Euronext Brüssel notierte langfristige Investmentgruppe hinzukam, die 10 Mio. € in diese Runde investierte.

Patrice Sellès, CEO von AgroSavfe, kommentierte dies: "AgroSavfe wächst schnell als wettbewerbsfähiger Akteur im Bereich der Biokontrolle für den Lebensmittelschutz, basierend auf unserer einzigartigen AGROBODY Foundry Platform und unserer Fähigkeit, Landwirten und Akteuren der Lebensmittelkette innovative, sichere und kostengünstige Lösungen anzubieten, die auf die Bedürfnisse der Verbraucher abgestimmt sind. Ein so vielfältiges und starkes Investorenteam mit Ackermans & van Haaren ist ein großartiger Vorteil für die langfristigen Ziele unseres Unternehmens."

Piet Bevernage, Vertreter von Ackermans & van Haaren, fügte hinzu: "Wir sind sehr begeistert, das weitere Wachstum und die Entwicklung von AgroSavfe unterstützen zu können. Das Unternehmen verfügt über eine klare Strategie, eine einzigartige Technologieplattform, ein exzellentes Managementteam und erfahrene Biotech-Investoren. Diese Kombination wird es AgroSavfe ermöglichen, eine wichtige Rolle auf dem biologischen Pflanzen- und Lebensmittelschutzmarkt zu spielen und eine nachhaltige Lösung für die großen Herausforderungen des Agrarsektors zu finden, wie Bevölkerungswachstum, Ertragssteigerung, Lebensmittelverlust und die Nachfrage nach sicheren und gesunden Lebensmitteln."

Lieven De Smedt, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Agrosavfe, bemerkte: "Nachdem wir gesehen haben, wie das Biotechnologie in den letzten Jahrzehnten den Märkten für Biowissenschaften, Lebensmittel und Chemikalien einen bedeutenden und einzigartigen Mehrwert gebracht hat, erleben wir heute dasselbe im Agrarsektor, sowohl in den USA als auch in Europa. Langfristiger Erfolg hängt nicht nur von robuster Technologie und einem starken, geschäftsorientierten Management ab, sondern erfordert auch langfristige Aktionäre. AgroSavfe kombiniert auf einzigartige Weise all dies, insbesondere mit dem Konsortium bestehender Investoren, die das Unternehmen in dieser Runde voll unterstützen. Wir freuen uns sehr, Ackermans & van Haaren als neuen Aktionär von AgroSavfe und insbesondere Piet Bevernage als neues Verwaltungsratsmitglied begrüßen zu dürfen, was dem Unternehmen Vielfalt und erhebliches Fachwissen einbringt. Wir alle freuen uns darauf, Agrosavfe weiterhin als führendes Unternehmen im aufstrebenden Bereich effizienter und sicherer Biokontrollen für die Lebensmittel- und Agrarindustrie aufzubauen."

Über AgroSavfe

Die wachsende Nachfrage nach gesunden, sicheren und nachhaltigen Nahrungsmitteln hat landwirtschaftliche Praktiken zunehmend eingeschränkt. Daher ist es unerlässlich, die Effizienz der Produktion nachhaltig zu verbessern und gleichzeitig die Umwelt und ihre natürlichen Ressourcen zu schützen.

AgroSavfe strebt eine nachhaltige Produktion von sicheren und gesunden Nahrungsmitteln an. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung effektiver und sicherer Biokontrollen zur Bekämpfung von Pflanzenschädlingen und -krankheiten mit seiner bahnbrechenden, skalierbaren und proprietären AGROBODY Foundry Platform.

Die Produkte von AgroSavfe sind eine neuartige Klasse von Biokontrollprodukten, die auf AGROBODY bioaktiven Proteinen basieren, die effektiv und selektiv gegen die essentiellen Moleküle von Schädlingen und Krankheitserregern wirken. AGROBODY Bioactives kombinieren die leistungsstarken Eigenschaften von Chemikalien mit dem sauberen Sicherheitsprofil von Biologika und sind damit ideale Pflanzenschutzmittel zur Anwendung vor und nach der Ernte.

Basierend auf der einzigartigen Plattform AGROBODY hat AgroSavfe eine vielseitige Produktpipeline gegen wichtige Schädlinge und Krankheiten aufgebaut, wobei das erste Produkt 2022 in den USA auf den Markt kommen soll.

Das Unternehmen wurde 2013 als Ausgliederung des VIB.