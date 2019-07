Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Freiburg (pts017/31.07.2019/10:00) - Der Freiburger Software-Hersteller United Planet verzeichnet seit Jahren ein konstantes Wachstum und konnte auch im ersten Halbjahr 2019 die Umsatz- und Kooperationszahlen weiter steigern. Neue und weiterentwickelte Produkte sowie hochwertige Serviceverträge stärken die Positionierung des Low-Code Development Anbieters auf dem deutschen Markt. Low-Code Development Plattformen wie Intrexx haben das Potential, den Software-Markt grundlegend zu verändern. Die Nachfrage nach Plattformen, die es ohne Programmierkenntnisse erlauben, schnell und anforderungsgenau Lösungen bereit zu stellen, steigt täglich. Das zeigen die Umsatzzahlen von United Planet deutlich. Unternehmen müssen sich immer agiler auf neue Marktsituationen einstellen und benötigen hierfür schnell und leicht anpassbare Software-Lösungen. Alles Eigenschaften, die für die Low-Code Development Plattform Intrexx sprechen. Starke Software - starke Umsatzzahlen United Planet ist es gelungen, im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018 eine Umsatzsteigerung von 35 Prozent mit Software-Lizenzen und sogar 46 Prozent bei Software-Lizenzen, die über Partner abgewickelt werden, zu verbuchen. Zusammen mit nationalen und internationalen Partnern konnte United Planet bereits 60 Neukunden allein im ersten Halbjahr 2019 gewinnen. Neben der klaren Positionierung als Marktführer für Low-Code Development Plattformen im DACH-Raum, sichern die stetig steigenden Geschäftszahlen auch die Zukunft des Unternehmens als Software-Anbieter und als Arbeitgeber für die Region Freiburg und Süddeutschland. Starke Partner - starkes Team Guten wirtschaftlichen Chancen und einer hervorragenden Betreuung durch das Partner Management ist es zu verdanken, dass sich immer mehr Partner dazu entschließen, Teil des United Planet Partner-Programms zu werden. Eine Amortisierungszeit von meist weniger als 12 Monaten spricht dabei nicht nur für Intrexx als Low-Code Software, sondern auch für die nahezu unbegrenzten Chancen in allen Branchen. Aktuell arbeiten 728 Unternehmen weltweit mit Partnern von United Planet zusammen und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen, die genau auf die jeweiligen Firmen und Anforderungen abgestimmt sind. Das sind 728 Unternehmen, die erkannt haben, wie wichtig Low-Code Development heute für agile Betriebe und für moderne Arbeitgeber ist. Vorbereitungen für die 'Portal Visions 2020' angelaufen "Save the date" am 12. März 2020: Alle zwei Jahre veranstaltet United Planet das hauseigene Event 'Portal Visions - The Intrexx Conference', auf der sich Partner und Kunden ein Bild von den Low-Code Neuheiten und den Einsatzmöglichkeiten machen können. Eine gelungene Austauschplattform für alle Intrexx- und Digital-Workplace-Fans. Kostenfreie Presse-Kontingente stehen auf Nachfrage gerne zur Verfügung. Weitere Informationen: http://www.intrexx.com/pm07_2019/unitedplanet United Planet Seit 1998 greift United Planet seinen Kunden bei der digitalen Transformation unter die Arme. Zusammen mit über 100 bestens ausgebildeten Partnern konnte das Software-Unternehmen bis heute 5.000 Kunden beim Weg von analog zu digital unterstützen. Ganz gleich, ob es um interne Kommunikation, Geschäftsprozesse oder die Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern geht: Intrexx ist das ideale Werkzeug dafür. Denn Intrexx ist die Low-Code Development Plattform für Ihren Digital Workplace. Mit einem hohen ROI wird aus analog digital und aus kompliziert ganz leicht. Tätigkeitsschwerpunkte von United Planet: Low-Code Development * Digital Workplace * Unternehmensportale * Social Collaboration * Intranet- / Extranetlösungen (Ende) Aussender: United Planet GmbH Ansprechpartner: Ralf Bachmann Tel.: +49 761 20703 402 E-Mail: ralf.Bachmann@unitedplanet.com Website: www.unitedplanet.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190731017

